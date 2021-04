Siguen las fumigaciones en Paraná, pero “el mosquito no se puede terminar”

Foto 1/2 Foto 2/2

La municipalidad de Paraná continúa con las tareas de fumigación en distintos puntos de la ciudad, pero los mosquitos “no se pueden terminar”, según expresó a Elonce TV, Rolando Erbetta, Jefe de Desinfección de Medio Ambiente.



En el marco de los trabajos que se realizan todos los fines de semana, este viernes se renovaron las fumigaciones “en las zonas turísticas, como el Parque Urquiza, Thompson, Puerto Nuevo, Toma Nueva, Vieja”, pero el mosquito “parece que es imparable. El tema es el tiempo, llueve, hace calor, sale el sol y el mosquito se crece, y no deja trabajar para eliminarlo”.



Todas las fumigaciones son terrestres, con máquinas y mochilas termoniebla, “pero eso no da abasto”, expresó Erbetta. Se realizan luego de que se hace el desmalezado de los espacios públicos.



Por otra parte, explicó que entre semana se siguen haciendo fumigaciones en las vecinales, una cuatro o cinco por día. Y reconoció que hay un poco de demoras para dar respuestas a los pedidos de los vecinos: “Somos pocos operarios y hay muchas vecinales y no podemos abarcar todo en un día”.



“El mosquito avanzó y va a estar en todos lados, parece que va a ser interminable y hasta que no venga el frío creo que no va a terminar. Vamos a tener que soportarlo un par de meses más”, vaticinó Erbetta y recordó a la población “salir siempre con el repelente” para evitar las picaduras de estos molestos insectos. Elonce.com