Emblema de solidaridad: Plim Plim, el payaso que suma pañales en Once por Todos

El trabajo solidario de Plim Plim

Quién es Plim-Plim

Cada 8 de diciembre, se hace presente en la Sala Mayo para entregar el fruto de todo un año de trabajo a beneficio y aportar su granito de arena para quienes lo necesitan., el payaso paranaense solidario colabora con la jornada y se plantea nuevos objetivos para la edición 2019 de las once horas de transmisión en vivo a beneficio de hospitales, ONGs, entidades, y escuelas de toda la provincia., esperemos que en este 2021 no se corte como fue el año pasado que sólo pude hacerlo por tres meses nomás, por la pandemia", indicó el payaso.Dijo que al "sueño solidario de este año" lo encaró "preguntando precios de los pañales" y así, comenzando con la labor: "Ya los comerciantes me están dando trabajo y hay gente que también se ha sumado" con el objetivo solidario de cada año de Plim Plim.para cumplir los sueños como los que encarado de llegar a los 23 mil, para una de las ediciones de Once por Todos", aseveró.A Plim Plim se lo puede ver en la Peatonal San Martín de Paraná, "tres veces por semana, de 16 a 20" a lo que suma "algunos domingos y feriados en la Costanera".", definió Plim Plim que "cuando se saca el traje de payaso", trabaja "en una imprenta". Confía, además, muy contento que "ya estoy a un paso de la jubilación, ya que el 24 de junio cumplió 65. Ya tengo todas las gestiones hechas para la jubilación".. Nació en San Agustín, un barrio que, en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó a Elonce en alguna oportunidad.. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad de Paraná, bajo el sol y el calor. Los paranaenses colaboran con unos billetes y el payaso los invierte en pañales.