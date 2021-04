Fue "exitoso" el operativo de vacunación a mayores de 80 años en Paraná

Con el objeto de vacunar contra el Covid-19 a mayores de 80 años que no pudieron registrar su voluntad o tuvieron otros inconvenientes, el Ministerio de Salud desplegó un operativo especial en Paraná cuyo resultado fue altamente positivo. En total se inocularon cerca de 500 personas.



En la jornada de este miércoles, tal y como estaba previsto, se llevó a cabo un operativo especial de vacunación contra el Covid-19 en la Escuela Hogar Eva Perón de Paraná a fin de inocular a los mayores de 80 años, quienes por diversas razones no pudieron registrar su voluntad o tuvieron otro tipo de inconvenientes. En este sentido, la instancia fue altamente productiva ya que se inocularon aproximadamente 500 personas.



Para llevarla adelante se desarrolló una logística articulada entre todo el personal de salud implicado para brindar respuesta inmediata ante la demanda espontánea de las personas que se fueron acercando de 9 a 13.



Para dar agilidad y fluidez al operativo, se enfatizó en el ordenamiento de los vehículos que se acercaron a las instalaciones de la Escuela Hogar para que entraran por un único ingreso y luego se dirigieran al sector de vacunación. Al mismo tiempo, los adultos mayores que llegaban caminando al lugar fueron recibidos rápidamente por los vacunadores.



En tanto que en aquellos casos donde los familiares solicitaron la inoculación de sus adultos mayores, los vacunadores se encargaron de ir hasta el

domicilio de la persona.



El coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, sostuvo que “esta estrategia original e inédita se planificó debido a que a algunos adultos no les ha llegado el mail del registro de la voluntad, o no tienen WhatsApp, o bien, no pudieron ingresar en la plataforma, y por ende no pudieron acceder al turno”.



En este sentido, también indicó que al tratarse de una jornada sin turnos no se podía precisar exactamente la cantidad de personas que iban a acercarse pero que contaban con un número estimativo que coincidió con las 500 que se inocularon. A partir de ello se dispuso de una cantidad de vacunas extra para contener la demanda. “Además hicimos un refuerzo de los equipos con los que actualmente veníamos realizado la aplicación de la vacuna. Duplicamos lo que es el servicio y la cantidad de vacunadores para tanto la atención de los adultos que ingresaron por sus propios medios como de quienes lo realizan en sus vehículos”.



Por su parte, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, referenció que “si bien ya se avanzó con los adultos mayores de 80 años que registraron su voluntad, siempre queda un remanente. Por lo cual, este tipo de modalidad sin turnos hace que los podamos terminar de completar la inoculación de este grupo etario”.



En esta instancia diferente se articuló con personal del hospital Pascual Palma, de los distintos centros regionales de referencia, como el Ramón Carrillo, y Dr. Oñativia ex Corrales, y a su vez, intervinieron tanto agentes sanitarios como voluntarios de las carreras vinculadas a la salud de diferentes facultades.



Cabe indicar que la vacuna tiene como objeto disminuir la morbimortalidad, las complicaciones de los cuadros clínicos de pacientes con la enfermedad, y las hospitalizaciones. Durante la jornada también estuvo presente la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Por último, a la fecha se han aplicado más de 153.500 dosis en los distintos departamentos de la provincia.