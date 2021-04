Cannabis medicinal: “Vivimos en una persecución constante, necesitamos la ley”

Política Diputados aprobó regulación del autocultivo de cannabis con fines terapéuticos

Carola Olavarría, integrante de la Asociación Mamá Cultiva

Su historia

El proyecto de ley fue abordado y aprobado en la sesión de este miércoles a las 11. La iniciativa regula el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos. También incorpora la posibilidad de que las pymes regionales puedan producir y adapta la terminología a la nueva reglamentación nacional., expresó aque “esto agilizaría la situación que pasábamos muchas familias en Entre Ríos. Hay que cortar con los allanamientos, nos tienen que sacar de estas situaciones y que la provincia pueda hacerse cargo de la distribución del medicamento”.Si la provincia aprobaría del todo el proyecto, en Entre Ríos habría un órgano de aplicación. Al respecto, dijo que “en ese caso no dependeríamos del Estado Nacional y la provincia trabajaría desde el INTA, CONICET, con laboratorios con una receta magistral desde la farmacéutica poder emplearlo. Además, las familias como cultivadores, podríamos tener nuestro propio cultivo”.Desde 2017 que hay una ley nacional sobre el cannabis a la cual Entre Ríos había adherido. “Nunca se avanzó como queríamos, vivíamos con una persecución constante donde no podíamos dar talleres, no podíamos tener nuestras propias plantas, por el medio a un allanamiento o la denuncia de algún vecino. Necesitamos de manera urgente el cannabis medicinal”.Carola tiene una hija de 15 que padece Síndrome de Rett, una enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso. Causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del hablaSu hija comenzó a consumir cannabis medicinal a los 10 años. “Uno de los síntomas de la enfermedad es la epilepsia. Veníamos de unos encefalogramas con resultados malos y ella comenzó con el cannabis y los resultaron fueron espectaculares. No tuvo epilepsia, los estudios salían normales. Siempre tuvimos el acompañamiento del neurólogo”, comentó.“Ella tomaba muchas medicaciones y había perdido la conexión con nosotros, pasó de babearse a míranos a los ojos, comenzó a tener otro ritmo de vida. Vimos un avance muy grande en ella y nos cambió la vida a todos”, finalizó.