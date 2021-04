Incendio afectó su casa cuando estaba trabajando: se quemó hasta la heladera

Una vivienda se incendió esta tarde, en la zona de calle Lavalleja y J. Vera (al 1.100), de la capital entrerriana y se registraron importantes daños materiales. La propietaria de la casa dialogó con Elonce TV tras el siniestro y contó que “por suerte, no había nadie” en el lugar cuando se desató el fuego.. No sabemos qué pasó”, señaló la mujer y agregó: “cuando llegué, ya lo habían apagado”.Sobre los daños que se registraron en la casa, la mujer explicó a”, resaltó y sostuvo que “en la cocina, también dañó electrodomésticos (heladera, televisor, microondas, computadora, etc.) y casi todo lo que había, pero no llegó a las otras piezas”, indicó.En una de las dependencias, el techo de la vivienda sufrió daños. “Es raro porque el ante cualquier inconveniente eléctrico, salta la térmica. Los Bomberos Voluntarios apagaron el incendio y dijeron que”, dijo la propietaria de la vivienda.Ante la falta de certezas sobre las causas del incendio, los Bomberos Zapadores, pedirán las imágenes de las cámaras de los vecinos para evacuar las sospechas sobre el inicio del fuego. “”, confirmó la mujer.“Nos queda limpiar y ver cómo seguimos. Además,