Fiestas clandestinas: organización, impunidad y llamativos detalles

El avance de la segunda ola de coronavirus y las nuevas restricciones nocturnas impuestas por el gobierno no han logrado frenar la organización de fiestas clandestinas en la capital entrerriana. A través de las redes sociales y en grupos cerrados, los adolescentes siguen recibiendo “ofertas” para concurrir a estos eventos ilegales.



Así, y con algunos slogans como, por ejemplo, “la rompió y no se cortó”, en referencia a cómo se desarrollaron en determinado lugar algunas “fiestas” durante fines de semanas anteriores, las “invitaciones” siguen corriendo como reguero de pólvora en los celulares de los jóvenes, sin que ninguna autoridad competente frene las mismas antes de que se concreten.



Una organización que asombra



Según pudo conocer Elonce TV, el sistema de mensajes está organizado en las redes de, forma lineal y hasta con jerarquías entre quienes forman parte. Llama la atención la estructura que ha transformando en masiva la llegada a los jóvenes, sobre todo de los últimos años de Secundaria y primeros de Universidad.



En la punta de la pirámide están los organizadores que, hasta último momento, mantienen en secreto el lugar del encuentro, que suele conocerse dos horas antes del inicio del evento.



Los siguen en el orden los "delegados de las escuelas" que a su vez retransmiten en grupos privados a los delegados de los cursos las características de la “clande” y los "servicios" con los que contará.



Los nombres con siglas

La denominación de estas fiestas también está siendo cada vez más estandarizada con siglas. Es así que se han llamado UPD (por Último Primer Día), USS (Última Semana Santa) organizada para estos fines de semana y se avecinan la UVI (Últimas Vacaciones de Invierno) y cuanta denominación pueda inducir a la concurrencia.



Los servicios

En los mensajes, los servicios pueden incluir bar, disc jockey y hasta fotógrafo, mostrando la impunidad de la organización que claramente incumple con las normas vigentes.



Incluso se estipulan lugares de las compras de tarjetas, con fechas límites para adquirirlas. Así, lejos quedaron las fiestas no autorizadas donde no se cobraba y los organizadores abrían una lista con límite de asistentes: hoy las clandestinas son boliches en propiedades privadas, sea en ambientes abiertos o cerrados.



Incluso, en los celulares de los adolescentes se pueden leer pedidos tales como “poneme en la lista”.



¿Policía hablada?

Finalmente, un dato llamativo es que en la promoción y “venta” de las fiestas, los “cabecillas” avisan muchas veces que la Policía “está hablada” garantizando la realización del encuentro sin que se corte. En este punto, también se debería investigar si esto es verdadero, o es una frase usada para que los potenciales concurrentes sientan la “seguridad” de que nadie los interrumpirá. Elonce.com