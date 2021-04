Comenzó a operar Uber en Paraná: taxistas exigen los “mismos requisitos”

Se supo que la aplicación Uber ya está disponible en Paraná y habría comenzado a operar en estos días. Taxistas, repudian la inciativa y exigen los mismos requisitos para “una competencia más leal”, expresaron“Por lo que tengo entendido, Uber comenzó a trabajar haca varios en la ciudad. No se la puede considerar como una empresa, porque no tiene capital invertido en la ciudad, los autos no son propios. Tampoco tiene regulación por parte del municipio”, expresó a este medio Luciano, chofer.“Uber utiliza autos de personas particulares y es todo un riesgo porque no tiene seguro contra terceros trasportados. En cualquier accidente que suceda, el pasajero no está asegurado”, remarcó, a la vez que el trabajador señaló que es una competencia desleal ya que no “se les exige todos los requisitos que tenemos que cumplir los choferes. Además, ellos ponen las tarifas que quieren. Precarizan el sector en donde están, en este caso los taxis y remises”.Por su parte, Gustavo Jozami comentó que en la tarde de este martes hubo una reunión entre las cuatro partes que representan a los taxis y la Municipalidad. “Del encuentro no salió nada concreto, las autoridades nos manifiestan que no tienen ninguna solicitud de que opera la empresa en la ciudad. Algunos compañeros, bajaron la aplicación y Uber está operando en Paraná”.“Creemos que la Municipalidad tendría que regular a Uber y exigirle lo mismo que a nosotros. El transporte lo tiene que manejar las autoridades de la ciudad”, finalizó.