El fin de semana se ocuparon casi la totalidad de las camas de terapia intensiva

Hisopados en el sector privado

En Entre Ríos lleva hasta el momento 54.325 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia el año pasado. Y en el marco de esta segunda ola de contagios, agravada por la presencia de nuevas variantes, preocupa el nivel de ocupación de camas en las terapias intensivas de los distintos efectores de salud.En diálogo con, el Dr. Lucas Ketcher, Jefe Terapia Intensiva del hospital de la Baxada “Teresa Ratto” de la ciudad de Paraná dijo que durante el pasado fin de semana se superó el 70 por ciento de ocupación en unidades críticas en la capital entrerriana.Y particularmente en el nosocomio donde se desempeña,. Según explicó. Y explicó que se dejan dos camas libres “para planta que también está en ascenso de pacientes”.“Este fin de semana superamos el 70 por ciento de internación en unidades críticas en Paraná, lo cual habla de un ascenso que nos llama la atención porque todavía no ha empezado el invierno”, dijo.Asimismo, mencionó que se observa “que tiene unas características nuevas esta segunda ola de la pandemia”.El profesional expresó que “porque a diferencia del año pasado, este año sí o sí vamos a tener patologías traumáticas, van a seguir las otras patologías que no sean covid y en ese contexto las terapias van a estar llenas. Por eso, hay que disminuir la circulación y hacer lo que tenemos que hacer como sociedad con el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento”.Sobre la ocupación de camas en esta segunda ola y sus diferencias con el primer pico que hubo el año pasado, el Ketcher dijo que, afirmó.Tras ello, manifestó que “la respuesta inflamatoria al virus en algunos casos puede ser nula o leve, pero en otros puede ser muy severa y que no te entre una gota de oxígeno y en 48 horas estás totalmente en mal estado, crítico, sin una oportunidad de conseguir una gota de oxígeno”.Para Ketcher, esta gravedad de los nuevos casos está relacionada con las nuevas variantes y cepas del coronavirus que han surgido en distintas partes del mundo. “Estamos de acuerdo que tenemos que seguir conviviendo con todo lo que tenemos que hacer, pero a la vez tenemos que ponernos de acuerdo en que la modalidad de vida tiene que ser diferente. El distanciamiento tiene que existir, si no tengo que circular por trabajo o estudio no circulo, el barbijo tiene que estar bien puesto, si no nos ponemos de acuerdo en estas cuestiones, no hay sistema sanitario que aguante. Y ver morir gente joven no es lo mismo para las personas que están trabajando en las terapias”. En este sentido, el doctor remarcó que en las UTI los recursos humanos “son escasos y se viene hace un año trabajando a altos niveles, lo cual preocupa”.En relación a la realización de test rápidos para detectar coronavirus en laboratorios de la parte privada, Ketcher dijo que han aumentado y entendió que no está mal que las personas lo hagan porque el objetivo es la detección temprana del positivo para que se aísle y se corte la cadena de contagios.“Si uno lo hace por sus propios medios me parece correcto porque ayuda a lo que quiere el sistema de salud que es detectar lo más rápido posible y aislar”, indicó para dar cuenta que si bien hay algunas diferencias entre el PCR y el hisopado, “lo que se busca es el aislamiento del paciente y no seguir contagiando”.Finalmente, recordó que se considera contacto estrecho el estar con una persona que haya dado positivo sin barbijo durante más de 15 minutos y a menos de un metro de distancia.