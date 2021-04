Presentaron a los vecinos el proyecto para la obra integral en Zanni

Foto 1/2 Foto 2/2

Ingenieros y funcionarios del Municipio presentaron a vecinos de la zona el proyecto de reconfiguración y rehabilitación de avenida Zanni, entre Almafuerte y Balbín. Fue un paso más en el proceso de consulta y participación respecto a la obra, luego de la publicación de la información respectiva en la web de la Municipalidad y la atención de consultas a quienes la requirieran.



“La particularidad de avenida Zanni es que muchas de las arterias perpendiculares están desfasadas, situación que tiene una solución técnica que fue interesante explicarles a los vecinos", indicó el intendente Bahl y agregó: "La obra tiene soluciones para conservar en el tiempo, por eso se hacen nuevamente las cañerías de agua por las veredas y la sistematización de los recursos hídricos”.



Luego informó que hubo consultas respecto a los semáforos y en ese sentido, se explicó que en los 3.400 metros de la obra, van a estar sincronizados para que haya una fluidez en el tránsito, pero que los autos no vayan rápido, atento que el mismo semáforo los irá habilitando.



Respecto a la seguridad, el presidente municipal señaló: “Todo esto que tiene que ver con la movilidad, con el cuidado de las personas y el peatón. Es importante dialogarlo con los vecinos, que aprovechan de manera plena la presencia de los ingenieros para hacerles todo ese tipo de preguntas”.



"Estamos avanzando en las obras de infraestructura necesarias para transformar Paraná en una ciudad más integrada, moderna y segura", concluyó.



Bajo protocolo, participaron integrantes de las comisiones vecinales de la zona, frentistas, comerciantes, autoridades de los establecimientos educativos y también clubes que están comprendidos en el tramo de calle Almafuerte hasta Miguel David.



Este martes tendrá lugar otra reunión con vecinos del sector, desde calle Miguel David hasta Ricardo Balbín.



"Hoy hubo posibilidad de expresar preguntas para comprender mejor de qué se trata la obra; las preocupaciones sobre su ejecución y también la movilidad posterior”, subrayó la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo.



"Hubo muchas preguntas que llevamos y que tenemos el deber de incorporarlas a los expedientes administrativos y por lo tanto responderlas”, finalizó.



Acompañaron al intendente Bahl, su esposa, Claudia Silva; la diputada provincial Carina Ramos; el concejal David Cáceres; el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Maximiliano Pérez Viecenz; el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini; el subsecretario de Ambiente, Facundo Varrone; y el subsecretario de Comunicación, Gustavo Sterger.



Detalles

Se trata de una obra integral que abarca avenida Zanni, entre Almafuerte y Balbín, y es financiada por el Gobierno provincial.



Consiste no solo en el ensanchamiento y repavimentación de la avenida, sino que va a mejorar los servicios públicos sanitarios y de agua potable y las condiciones del tránsito peatonal; también tiene en cuenta las necesidades y la seguridad de los usuarios del transporte urbano. Incluye también nuevos desagües pluviales.



Las nuevas veredas, la iluminación, y el arbolado van a jerarquizar la zona, promoviendo el desarrollo en uno de los principales ingresos a la ciudad.



Testimonios

Javier Andreoli, en representación de Materiales Paraná, corralón ubicado sobre Zanni: “Esto demanda tiempo y queremos saber qué va a pasar con los comercios grandes que tienen mucha fluidez de gente, autos y camiones pesados. Me pareció bien que se informe y se trate de incluir a los vecinos y a los comercios que estamos preocupados, si bien es una mejora para todos".



María del Carmén Ludi, representante del hogar San Vicente de Paul, dijo: “Es importante esta instancia, nos parece fundamental. Celebramos esta ampliación de avenida Zanni, igual que la de Rondeau y Racedo, porque es la única manera de que Paraná vaya teniendo una circulación adecuada sobre todo por ser una de las ciudades que mayor cantidad de autos tiene. Nos vamos muy contentas porque se pudieron hacer las preguntas y se conocieron las respuestas".



Osvaldo González, frentista de Zanni, remarcó: “La obra es interesante, de magnitud. Lo más positivo es saber del proyecto de ante mano, cosas que se puedan plantear, las inquietudes o los inconvenientes que uno ve desde el otro lado y que esto se pueda discutir. Es beneficioso para todos, porque es la manera en que se debe trabajar”.