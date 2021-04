Ambientalistas cortan calle céntrica en protesta del ensanche de calle Racedo

La respuesta de la Defensoría del Pueblo

Asambleístas por el Arbolado y los Espacios Verdes cortaron calle Monte Caseros en la intersección con calle Leandro Alem, frente a la oficina de la Defensoría del Pueblo, en contra del inicio de la obra en boulevard Racedo.Según supo este medio, los ambientalistas aguardaban una respuesta por parte de la Defensora del Pueblo, Marcia López, para que se detenga la obra de ensanche de boulevard Racedo.Cabe recoarda, que la empresa a cargo de la obra comenzó este martes con la intensificación de los trabajos que demandarán la remoción de árboles, entre otras tareas.Tras el inicio de la obra de ensanche de boulevard Racedo, la defensora del Pueblo, Marcia López, indicó a este medio, que este martes “hubo una serie de incumplimientos de parte del municipio, ayer habían indicado que hoy no iba a haber tala de árboles y ocurrieron”. Además, indicó que no había quedado establecido que se coloque un vallado para dar inicio a las obras.“Había que respetar las pautas establecidas, y al no ocurrir eso, se provocó un desequilibrio y los vecinos pidieron que se realice una nota”, indicó la defensora adjunta María Cecilia Pautaso