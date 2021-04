Vacunarán contra el Covid-19 a mayores de 80 años este miércoles en Paraná

Paraná Mayores de 80 años que no recibieron primera dosis podrán vacunarse el miércoles

Vacunación antigripal

Se realizará una jornada extraordinaria para adultos mayores de 80 años residentes en Paraná, este miércoles en el Complejo Escuela Hogar, para completar a este grupo de personas que requieren de la vacuna contra el Covid-19 y que, por alguna razón, ya sea de registro, por no recibir el turno o haberse decido ahora a vacunarse no fueron inmunizados.el subsecretario de Redes Integradas del ministerio provincial de Salud, Marcos Bachetti.Al indicar que la jornada de vacunación será en el horario de 9 a 13hs, el médico aclaró que los adultos mayores pueden acercarse de a pie o pueden ser trasladados en auto. Y recomendó no agolparse desde temprano “porque se vacunará a todos”, prometió.Por su parte, el director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, comunicó que “sumado al trabajo realizado junto al ministerio de Salud para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, este martes se lanza la campaña de vacunación antigripal para todos los adultos mayores”.“Se comenzó hoy a inmunizar al personal de Salud, tanto de hospitales como de centros de salud de toda la provincia. El fin de semana recibimos las vacunas antigripales y ya se distribuyen en todo el territorio para llegar a todas las residencias geriátricas y hospitales geriátricos de la provincia”, explicó.En la oportunidad, Sartore aclaró que “luego se informar cuándo podrán acercarse a los centros de salud más cercanos a su domicilio, quienes no se encuentran institucionalizados”.