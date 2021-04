Son cinco las familias afectadas por anegamientos que provocó rotura de un caño

Video: Se reventó un caño y el agua destrozó el techo de una casa

Unas cinco familias de calle Rondeau al final resultaron afectadas por los anegamientos que provocó la rotura de un caño de maestro de 750mm que traslada agua cruda desde Toma Nueva hacia la planta potabilizadora de calle Echeverría.“A las 5.30hs escuchamos la explosión del caño, cuando reventó, y ahí se inundó la casa. Perdimos todo, nos quedamos sin nada”, lamentó Ángel, un repartidor de verduras y padre de tres hijos.“A todas las casas nos entró el agua, serán kilos de barro que tendremos que sacar del interior de las viviendas y vamos a tener que desinfectar”, explicó el hombre. “Perdimos todo, colchones, cobijas, ropa, todo”, insistió.La mujer pidió un colchón, porque no tienen dónde dormir, y un ventilador para secar las pertenencias mojadas. “El agua reventó los dos tapiales, arrasó con todo”, refirió.“Esto es abandono de persona. Es un atentado lo que hizo el municipio, Obras Sanitarias, y no es la primera vez que pasa. Los he llamado para que arreglen el caño y nunca lo hicieron. Dónde está la plata para mantener las calles”, se preguntó la mujer.“Quién se va a poner a romper un caño”, apuntó la damnificada al comentar que ella cubre el conducto “con arena para poder entrar a la casa”.“Quién me va a pagar el daño al techo de mi casa. No quiero un bolsón o un colchón. Quiero que el municipio se haga responsable de los daños”, sentenció.