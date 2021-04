Se reventó un caño y el agua destrozó el techo de una casa:

. El chorro de agua fue tan potente que no solo tocó los cables del tendido eléctrico, sino que"Estábamos durmiendo cuando sentimos que vibraba toda la casa. Me levanté y salí corriendo, pero cuando abrimos la puerta,", rememoró aIara, la vecina afectada.

"Sentí mucho miedo porque pensé que se nos caía la casa encima"

"Pensé que estaba lloviendo, y cuando llegué a la casa de mi vecina, vi que", aseguró la mujer tras el inconveniente que afectó su casa a las 6hs de este martes."El agua corría por las paredes, no podíamos salir porque todo era un río y cuando se desplomó el cielorraso, nos asustamos y salimos como pudimos", recordó al resaltar: "Jamás había entrado agua a nuestra casa. No podemos creer lo que pasó".. "Me había comprado cosas para abrir un negocio y perdí todo., remarcó.Al agradecer a los vecinos que la ayudaron, la joven apuntó que no es la primera que se registran roturas de cañerías. "Hace años que se rompen los caños, pero es la primera vez que nos pasa algo así", acotó al respecto., reclamó la damnificada.