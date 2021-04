Coronavirus: médico explicó la diferencia entre “cepa” y “variante” del virus

Vacunas

“La pandemia nos está golpeando”

Luis Larrateguy, médico clínico y neumónologo, realizó una distinción entre los conceptos "Variante" y "cepa" que habitualmente se utilizan para hacer referencia al coronavirus. “Las variantes, son alteraciones que se producen en el virus al pasar de persona a personas y generan una acción diferente en cada organismo. Pude ser más o menos contagiosos y agresivo” explicó aPara ejemplificar esta definición, el médico comentó que “cuando uno realiza varias fotocopias de una hoja, alguna, seguro sale distinta. Con el virus pasa lo mismo, al pasar de cuerpo en cuerpo, genera copias y alguna puede fallar y salir diferente, eso produce una acción distinta en otro organismo”.Una variante se denomina cepa cuando muestra propiedades físicas distintas.“Las vacunas no son un tratamiento para el coronavirus, es una prevención para generar anticuerpos si uno está sano”, expresó el profesional de la sadlu. Según indicó, las vacunas “son una herramienta poderosa, pero no la salvación ya que no evita el contagio” y remarcó la necesidad de mantener las medidas de higiene.“Una persona por más que este vacunada, puede contagiar si adquiere el coronavirus”, señaló.“Estamos en un momento crítico, la pandemia nos está golpeando. En el país y la provincia están aumentado los contagios y hay casos severos en edades medias y altas”, informó.Al finalizar, Larrateguy, señaló que “es el momento de que la población tome conciencia. Hay que evitar reuniones y más en lugares cerrados, utilizar barbijo, lavarse las manos, y sobre todo hay que evitar el contacto interhumano”.