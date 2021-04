Paciente oncológica "espera autorización" para cirugía reconstructiva

Foto: Las hijas de Isabel Dettler contaron sobre el reclamo a la mutual

Las hijas de Isabel Dettler, Nadia y Daiana, en diálogo con Elonce TV contaron que "desde enero" su madre está en condiciones de realizarse la operación y aún hoy, "esperamos la autorización de la obra social", manifestaron.



"Tuvo una operación muy grande en agosto, le extrajeron un tumor del maxilar. En agosto el médico le dijo que esperara para la reconstrucción, por toda la situación del covid y para que comenzara con la quimioterapia", indicó Nadia.



Manifestó asimismo que "desde la indicación médica en diciembre para que se tramite la cirugía, hasta ahora, seguimos esperando; no hemos tenido respuestas de la obra social, e incluso hemos presentado amparos".



Dainaa, por su parte, dijo que su mamá "suspendió el tratamiento de quimioterapia para poder operarse, no obstante, como no tuvimos respuestas de la obra social, decidió continuar con el mismo, porque cada vez se iban a largando más los tiempos. Además, en marzo se hizo los pre quirúrgicos, con la esperanza de que ya la iban a llamar, ahora van a vencer y aún seguimos a la espera".



"Lo que más nos indigna, es que ella lo primero que paga es su obra social que es Osecac, para estar cubierta, por su situación de salud. Mi mamá es monotributista. Ya nos pasó para hacerse que para hacerse los estudios que no se hacen en Paraná, les ha demorado. Esta vez no ha sido la excepción", añadió la joven.



Para tratar de sumar adhesión a este reclamo realizaron una petición de firmas en change.org y desde la familia de esta mujer, están sumamente agradecidas con todos los firmantes. Elonce.com.