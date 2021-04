Mayores de 80 años que no recibieron primera dosis podrán vacunarse el miércoles

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que diagramaron una Jornada Especial de Vacunación para este miércoles 14 de abril, de 9 a 13 horas.



Según informaron a Elonce, aquellos adultos mayores de 80 años, oriundos de Paraná, que todavía no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán acercarse a la Escuela Hogar el miércoles para aplicársela. No será necesario sacar un turno.



“Si no pudiste inscribirte o lo hiciste y no te llamaron, acércate con tu DNI”, expresaron.



Confirmaron a Elonce que esta jornada se realizará por única vez. “Buscamos garantizar la aplicación de la vacuna a la población de mayor riesgo”, remarcaron.