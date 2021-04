En Paraná “no colapsaron las camas de terapia intensiva”, indicó Bejarano

Ana María Bejarano, integrante de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos dialogó conremarcó que “estamos en la segunda ola”. Además, explicó la situación de la ocupación de las camas de UTI y remarcó la necesidad de seguir cuidándose.“Estamos en una situación distinta en comparación a la primera ola. Este momento, nos encuentra con las instituciones completas, porque seguimos tratando lo habitual en nuestra población. Generalmente tenemos una ocupación del 85% de las camas de terapia intensivas. Si tenemos un ingreso masivo de personas en la Unidades de terapia, va haber un déficit entre el posible ingreso de complicación de Covid y las enfermedades que tratamos habitualmente en nuestra población”, expresó.Sobre la ocupación en unidades intensivas, Bejarano comentó que “aún no estamos en un colapso de camas, eso es lo que podemos percibir. Pero se suma el cansancio de las personas y pensábamos que íbamos a llegar a este momento con una mayor población vacunada contra el covid. El personal de salud está agotado y la sensación que tenemos es muy distinta a la primera ola”.La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva alertó por la alta ocupación de camas en el AMBA. Al respecto la profesional dijo que “representó lo que sucede en Buenos Aires, que tiene entre un 93 y un 95 por ciento de camas ocupadas y eso genera que no haya muchas posibilidades de nuevos ingresos. Lo que ocurre en las grandes capitales, es un reflejo de lo que pasará en el interior del país. La UTI tiene que estar por debajo del 80% ocupado para que se permita mayores ingresos”.En tanto en Paraná, se supo que hay un promedio del 72% de camas ocupadas en UTI. Bemarajo, señaló que “con ese porcentaje seguimos tranquilos. Al momento de necesitar más lugar, suspenderemos cirugías programadas. Ya estamos pensando y trabajando para poder prepararnos y tener camas disponibles para pacientes críticos”.La profesional reflexionó y expresó su deseo de que nadie pase por la enfermedad. “Para muchas personas, y para los médicos y enfermeros, es una situación de trauma ya que los pacientes están solos y nosotros somos su contención. También, tratamos de calmar las ansiedades de los familiares a través del teléfono. Es un paciente que nadie quiere tener y las personas que nos enfermamos no queremos pasar por un momento de soledad y angustia, queremos estar acompañados como en cualquier situación”.“Es necesario que la gente trabaje, que los chicos vayan a la escuela. Cada uno verá, en su ámbito, que es lo que no está haciendo de manera correcta. Me parece que la gente está descreída en un montón de cosas, la realidad es que el virus sigue y que estamos en la segunda ola. Todavía no sabemos si estamos en el pico o si falta, el personal de salud, al igual que las personas quiere que la pandemia pase”, finalizó.