Trabajadores de supermercado protestaron en reclamo de despidos y falta de pagos

Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Empleados y ex trabajadores de una reconocida cadena de supermercados en Paraná, protestaron por despidos “injustos” y falta de pago. La manifestación se realizó este lunes en una sucursal ubicada calle El Trébol y Blas Parera., expresó aque “estamos acompañando a los compañeros de una sucursal del supermercado Día%, a los cuales se les debe el sueldo de noviembre, diciembre o el aguinaldo y fueron despedidos con un escribano. Somos pocos lo que estamos protestando por la pandemia, nos estamos cuidando”.En tanto Nelson, un trabajador de la empresa comentó que el conflicto lleva un año. “Todo empezó cuando empezamos a reclamar los recibos de sueldos, nos descartaban algunas cosas y ahí nos enteramos que trabajamos en negro todo ese tiempo. Siempre le respondimos con responsabilidad y seriedad, hicimos todo para que el supermercado salga adelante y nos sentimos defraudados”.“Pasaron muchos empleados por la empresa, algunos se fueron sin protestar porque estaban cansados y bajoneados por la situación. Somos varios los que estamos reclamando por lo que nos deben y por el despido de 8 compañeros, entre ellos el mío”, señaló.María, otra damnificada agregó que “yo me di por despedida cuando dejaron de pagarme. Me depositaban fuera de término y nunca nos inscribieron, estábamos sin obra social. Nunca dejamos de trabajar en la pandemia y no nos depositaron el bono que nos correspondía”.Por su parte, Javier trabajador, dijo que “tenemos varios puntos para reclamar. Nunca cumplieron los convenios que estableció el sindicato por ser trabajadores especiales, trabajando en un contexto de riego. No realizaron los aportes correspondientes y no pagaron en tiempo y forma”.“Hubo mucho incumplimiento por parte de la empresa. Estamos pidiendo justicia por nosotros y por otras franquicias que están atravesando lo mismo. Queremos parar este tipo de gente que manipula a los empleados. Hoy en día cuesta mucho conseguir trabajo y que te destraten no está bueno”, finalizó.