Usuarios piden "más frecuencias" de colectivos a Diamante

Los usuarios indican que "son pocos los horarios de los colectivos que conectan la ciudad de Diamante con Paraná. Las empresas van parando en las distintas localidades que componen el recorrido: Aldea Protestante, Valle María, Aldea Brasilera, Colonia Ensayo y otros poblados, aunque a veces "van con la cantidad de pasajeros permitida" y "ya no suben más pasajeros. Piden "mayor cantidad de frecuencias", dijeron a nuestro medio.Una docente que diariamente viaja a Paraná aseguró a: "A la mañana hay dos colectivos, uno que sale 5:30 de Diamante, otro a las 6 y luego, las 12:15. Hay un lapso de tiempo muy extenso que, sobre todo, nos complica a los trabajadores. En mi caso, soy docente y llego tardísimo a mi lugar de trabajo y el colectivo es el único medio de transporte que dispongo. Además, hay pasajeros que se quedan sin subir porque ya no se dispone de lugares"."Hace bastante que realizamos reclamos y no tenemos respuestas. También hemos hablado con intendentes, para que se gestione, pero aún continuamos en la misma situación", aseveró.