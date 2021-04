Vecinos que sufrieron el derrumbe de sus viviendas cortan calle Don Bosco

Vecinos de calle Don Bosco y Scapelatto, en inmediaciones del arroyo Colorado, que se vieron seriamente perjudicados por la gran cantidad de lluvia que se registró durante el viernes y sábado pasados, cortaron la intersección para reclamar soluciones de parte de la comuna.Soledad, Referente de la Comisión Vecinal del barrio, explicó aque “nuestro reclamo es por el derrumbe de viviendas ocurrido el día sábado, nos dijeron desde la municipalidad que hoy íbamos a tener respuestas, pero hasta el momento no se ha presentado nadie y las casas se siguen derrumbando. Venimos reclamando desde hace años”.“Estamos peleando para ver si alguien nos da una solución, no tenemos dónde ir a vivir”, dijo otro damnificado de calle Monseñor Dobler y Los Constituyentes.Los vecinos afirman que no se pueden ir a vivir a otro lado “porque no nos alcanza para comprar, queremos una ayuda”.Finalmente, y consultado sobre hasta cuándo mantendrán la protesta, Soledad afirmó: “Hay vecinos que perdieron todo y están alojados en la Escuela Hogar, pero sólo por unos días y necesitamos que tomen cartas en el asunto y que nos den una solución, hasta entonces esto se mantiene”.