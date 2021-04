“Aspiramos a lograr un punto de encuentro”, dicen frentistas de calle Racedo

Foto 1/2 Foto 2/2

Frentistas de calle Racedo se reunieron este domingo para analizar la nueva propuesta de la municipalidad para el ensanche del bulevar y este lunes brindaron una conferencia de prensa.



Tras la misma, Elonce TV dialogó con algunos vecinos quienes brindaron su postura. Alejandro López, dijo que “aspiramos a lograr un punto de encuentro entre la propuesta del municipio y lo que nosotros hemos presentado. Aspiramos a que se mejore la transitabilidad por el bulevar sin producir deterioros en el medio ambiente”. Y agregó: “estamos parados sobre tres patas que son la no tala de árboles, no traslado y no ensanche”.



Una vecina expresó que “tratamos de buscar una conciliación con respecto a lo que se propone desde la municipalidad, pero se han hecho oídos sordos de lo que dice el barrio y las propuestas que se han hecho con profesionales. La presentación que se hizo en la segunda mediación no está fundamentada desde ningún punto de vista”.



Otro frentista explicó que “en la asamblea analizamos el proyecto y surgieron algunas observaciones importantes. Entendemos que es central poder visualizar la cuestión de que estamos ante dos miradas de cómo construir una ciudad: una es con obras donde solamente se prioriza el asfalto y la circulación de vehículos y otra también con obras, porque no estamos en contra, pero donde se priorice el buen vivir, donde los vecinos puedan transitar la calle, disfrutar de los espacios verdes. Y la tensión entre esas dos miradas salió a la luz con las lluvias del sábado y la manera con que se inundó Paraná. Si solamente la estrategia es obra y pavimentar la ciudad va a seguir pasando esto, porque eliminamos los espacios verdes que absorben el agua y esa agua no tiene otro lugar dónde ir”, afirmó.



Por su parte, Daniel Verseñazzi, integrante del Foro Ecologista expresó que “además del arbolado que es una estructuración del barrio, hemos planteado la necesidad de que cuando se reflexione sobre la reconstrucción de las ciudades tiene que estar la categoría de los cotidiano como centro del análisis. Los vecinos se conocen, se integran y esa es una manera de mirar la ciudad”.



“Otra mirada tiene el que viene y dice hay que ensanchar, meter doble calzada, tirar abajo los árboles y poner una facilitación del tránsito vehicular, pero por mirar de esa manera, Paraná se inundó hace dos días en por lo menos 15 o 20 puntos de la ciudad”, graficó finalmente.