Desmoronamientos de viviendas tras el temporal: testimonios de los damnificados

Testimonios de los damnificados

Vecinos de cale Barrio San Cayetano de Paraná cortaron avenida Don Bosco a la altura del puente sobre arroyo Colorado en reclamo de asistencia tras los inconvenientes que sufrieron como consecuencia del temporal que se registró este sábado.Eran más de tres familias las que sufrieron el desmoronamiento de tres viviendas en zona de calles Monseñor Dobler y Mármol, Los Constituyentes y Don Bosco.Una embarazada fue trasladada al hospital por un ataque de nervios y luego derivada a la Escuela Hogar para que pueda pasar la noche, pudo saberLos vecinos colocaron cubiertas para impedir el paso de vehículos por la avenida, pero al avanzar la noche se retiraron del lugar.“Estamos cansados de que los políticos nos mientan, porque las casas se nos caen y es una tristeza cuando perdemos todo”, apuntó aLuciana Vázquez, vecina de calles José Mármol y Monseñor Dobler.“El arroyo ha ido socavando con los años. Y nunca hubo mejoras de llenado o entubamiento”, alertó otra de las afectadas por desmoronamientos en su propiedad. “A los encargados de las reparticiones municipales, les decimos que vengan a trabajar al barrio, porque lesentregamos notas con reclamos e hicieron la vista gorda”, apuntó.“Hace más de 35 años que vivo acá, y hace unos 25 que estoy luchando para que los gobiernos me solucionen este problema”, lamentó Liliana Berón cuya propiedad cedió aproximadamente un metro y volteó parte del lavadero de la casa. “El IAPV nos vendió estos terrenos”, aseguró desde calle Monseñor Dobler, a la altura de Los Constituyentes.“A los políticos jamás les pedimos que entuben el arroyo Colorado, sino que hagan una contención con gaviones, rejillas, pero nunca nos llevaron el apunte. Nunca me dieron una solución y siendo que uno paga los impuestos al día”, recalcó una mujer, visiblemente compungida por las pérdidas. “Por qué los políticos se burlan de la gente”, se preguntó.“Pedimos un crédito para construir una especie de muro, pero ahora no sabemos qué pasará. Pedimos que algún político se acerque y nos ayude”, imploró Claudia Velano.“Mi casa se derrumbó entera”, lamentó una embarazada de calle Monseñor Dobler y José Mármol.“Les pedimos a nuestros dirigentes políticos que solucionen el problema a esta mamá, una casa para que su bebé nazca en un lugar digno”, agregó una vecina. “Que cumplan con lo prometen, porque aparecen solo para las elecciones”, sentenció.