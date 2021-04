Ella venció al coronavirus y él cumplió una promesa: dieron el “Sí, quiero”

Inés Mendoza y José Gauna están juntos hace más de 50 años. Ella superó al coronavirus después de haber estado internada durante 21 días en la terapia intensiva del hospital San Martín. Y él, le cumplió la promesa que le hizo a Dios: la bendición del matrimonio. La pareja di el “Sí, quiero” este sábado en la Catedral Metropolitana de Paraná, registró“Hace 52 años que estamos juntos, casados legalmente. Hoy es mi cumpleaños, y bendecido sea este matrimonio”, aseguró Inés, visiblemente emocionada hasta las lágrimas.“Tuve Covid-19. Estuve 21 días en terapia y ya no me daban vida, pero él prometió ante Dios, con las personas que rezaban el rosario por mí, que me iba a regalar la bendición del matrimonio, porque por cosas de la vida que fueron pasando no nos casamos por Iglesia”, comentó ella al agradecer: “Es una emoción para mí porque estoy viva, camino, tengo pelo… porque no caminaba y estaba pelada”.“Fue una promesa que hicimos porque ella estaba muy enferma. Prometimos casarnos por Iglesia, y cumplimos”, destacó José, quien comentó que se conocieron en un bautismo.Consultada a la feliz pareja por sus anhelos, ella aseguró: “Mi deseo es que mi hijo se sane o que Dios haga su voluntad porque él está muy enfermo. Y que podamos vivir muchos años juntos, hasta que la muerte nos separe”.Él, por su parte, agregó: “Estamos firmes siempre, en las buenas y en las malas”.El matrimonio tiene tres hijos, ocho nietos y tres bisnietos. Debido a las inclemencias climáticas y por los protocolos por la pandemia, solo algunos pocos integrantes de la familia pudieron acompañarlos en la celebración.