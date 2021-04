Destacaron el compromiso de sus colegas que aplicaron 400 vacunas bajo la lluvia

Aixa Lell tiene 21 años y es estudiante de Obstetrcia. Naara Lell, de 20 estudia Medicina. Son hermanas y voluntarias en el operativo de vacunación contra el coronavirus en la Escuela Hogar. Para poder llevar adelante el trabajo, las jóvenes tuvieron que realizar una capacitación.Este viernes, a pesar de las intensas lluvias, los voluntarios que trabajan en la institución, aplicaron 400 vacunas. Aixa y Naara, no quisieron dejar pasar el trabajo de sus compañeros y compartieron las imágenes de la jornada.“Nuestros compañeros se pusieron el equipo al pecho, se abrigaron y salieron a vacunas a 400 personas bajo la lluvia. Más allá de las condiciones climáticas, los voluntarios salimos a hacer nuestro trabajo y las personas van igual a vacunarse”, expresó aNaara.En la Escuela Hogar de Paraná “hay tres puestos de vacunación. Uno en donde la gente puede entrar caminando y dos gazebos por donde pueden pasar los autos y vacunarse desde el vehículo. Por día, alrededor de 600 personas pasan a recibir su dosis, y es mucho trabajo, pero tenemos muchos compañeros para apaciguar las horas”, dijo.Aixa, agregó que “quisimos compartir las fotos del trabajo de hoy, porque nuestros compañeros salieron y estuvieron bajo la lluvia todo el día. Realmente me emocionó y me conmovió su compromiso”.Los voluntarios cumplen los protocolos y le envían todos los elementos de protección que necesitan.Sobre el trabajo que realizan, Aixa comentó que “estamos desde el primer día de vacunación y nos van rotando. En estos momentos Naara descongela dosis y yo estoy en la parte de registración de las personas”.“Ver la fieldad de la gente cuando se va vacunada, cuando se sintieron escuchando y tuvieron su lugar para hablar, me llena el corazón. También transmitirle la seguridad de que están en un lugar seguro y están cuidados”.Al finalizar, Naara remarcó que la importancia de vacunarse “no tiene que perder su oportunidad, cada vacuna tiene un nombre. Si alguno tiene miedo, se puede acercar y aclarar todas sus dudas”.