Escuela continúa en espera de soluciones finales a problemas de infraestructura

Paraná Van a clases una semana por mes porque escuela tiene cuatro aulas inutilizables

La Escuela Secundaria N° 22 “Raúl Scalabrini Ortiz”, que funciona en el Complejo Juan Domingo Perón (La Pecera) continúa con el dictado de clases presenciales reducido debido a la persistencia de problemas de infraestructura en el edificio educativo de calles San Martín y Carbó.“La semana pasada vino una cuadrilla de Infraestructura de la provincia a destapar los techos y puso una chapa que faltaba, por lo tanto, ahora el agua corre y no entra a las aulas, pero los techos no están arreglados y por precaución, debido a que llueve copiosamente, los chicos no vinieron por el tema eléctrico”, comunicó ala rectora de la Escuela Secundaria N° 22 “Raúl Scalabrini Ortiz”, Lujan Ruefli.Según indicaron, debido a que filtró humedad por las paredes, se activó la llave térmica del edificio y, momentáneamente, las instalaciones quedaron sin el servicio de energía electricidad.“El destape del techo fue un progreso y eso hizo que no ingrese agua como en otras ocasiones, pero hay aulas que continúan inutilizables porque restan reparaciones en la parte interna”, alertó Ruefli.“Se hizo una limpieza de canaletas, pero debido a que éstas estaban dañadas por las heces de palomas, se han corroído y tienen agujeros; el agua cae por afuera y no va por los desagües correspondientes”, agregó el vicerrector Carlos Bravo al recomendar “que los estudiantes no vengan para resguardar su integridad física”.“Estamos a la espera. Apelamos a las autoridades para que aprueben el proyecto y ponerlo en funcionamiento porque es sumamente necesario que la respuesta sea a la brevedad para que podamos funcionar con todas las aulas y todo el alumnado”, imploró Ruefli.Debido a los problemas de infraestructura, el dictado de clases en esa escuela continúa siendo “de una semana en el aula y tres en la casa”.“Que los estudiantes vengan una semana es muy poco, pero si se hicieran estos arreglos, al menos podrían venir dos semanas en el mes”, argumentó la rectora.