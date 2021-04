“Cota Ubal” cumplió 101 años: “Estoy muy contenta y me siento muy fuerte”

Evelia Muñoz o “Cota Ubal” como le dicen sus allegados, cumplió este jueves 101 años “rodeada de amor” contó a. Por los cuidados que impone la pandemia de Covid-19, recibió numerosos saludos y regalos de parte de familiares, vecinos y conocidos.“Es un feliz cumpleaños. Estoy muy contenta y me siento muy fuerte. Estoy agradecida por todas las personas que me rodean y me quieren”, dijo emocionada.La mujer, oriunda de Nogoyá, vino a vivir a Paraná cuando ya estaba casada y tenía dos hijos. “Los criamos como pudimos”, valoró. En su juventud, Edelia trabajó de ordenanza en una farmacia.Hoy en día, se levanta a las 8 de la mañana y por más que tenga “una dolencia en sus piernas”, eso no impide que recorra “despacito” su hogar en compañía de su perrita Angie. Se describe como una persona que vivió “feliz”.Durante todo el día “Cota” recibió el cariño de sus familiares y amigos, quienes se mostraron contentos y emocionados, celebrando la vida. Los vecinos de la zona, pasaron y le dejaban sus saludos, respetando el distanciamiento y priorizando el cuidado de Edelia. Según supo este medio, “más de uno juegó el número 101 en la tómbola”.