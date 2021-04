Ensanche Racedo: “Planteamos otro tipo de ciudad”, indicó un ambientalista

Este miércoles, se realizó la mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná en relación al conflicto suscitado por la obra pública en Bulevar Racedo.Tanto la municipalidad, como los ambientalistas presentaron una propuesta para ser analizada por las partes.que “En el día de ayer, no llegamos a un acuerdo y decidimos ir a una tercera mesa de diálogo para que cada parte analice el proyecto. Hasta el momento no hay una fecha estipulada”.Sobre el proyecto que presentaron, comentó que “propusimos un sistema de dársenas para el transporte público, sin mover los árboles. También incluimos bicicendas. Lo que planteamos es otro tipo de ciudad, que tenga al parte automotor como único medio de transporte, sino que hay que solucionar otros temas, como el transporte público y su calidad, y darle un protagonismo mayor a la bicicleta”.Al respecto de la ampliación del proyecto que propuso la Municipalidad, Dutrol dijo: “El proyecto presenta el ensanche y mover los árboles. Los especialistas que tenemos de nuestro lado, nos dicen que no se pueden mover porque los ejemplares no tolerarían un traslado”.“Para nosotros no es viable el proyecto de ellos en cuanto a la vida de los árboles, los planteamos como sujetos de derechos, para que, a la hora de hacer una construcción, le tengan respeto. Necesitamos este corredor (de árboles) para nuestra salud”, finalizó.