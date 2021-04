Bombero héroe salvó la vida de una beba de cinco días broncoaspirada

“En la madrugada del miércoles se hizo presente en el destacamento de Bomberos Zapadores de barrio San Agustín, una mamá con su marido y una de beba de cinco días que estaba broncoaspirada; nos dijo que estaba amamantando a la beba cuando se broncoaspiró con la leche”, contó Rodríguez aEl bombero, quien no lo dudó un segundo, tomó a la recién nacida en sus manos y, un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando.“Yo la miraba y seguía morada, mientras, seguía con los masajes, pero seguía morada”, rememoró.Al dar aviso por radio al 911 para que envíen una ambulancia, el móvil 816 de la comisaria decimosexta se encontraba en las cercanías y rápidamente se hizo presente en el cuartel.“A la llegada del móvil,, recordó el bombero.“Ahí me volvió el alma al cuerpo, porque”, remarcó al dar cuenta que la pequeña, de nombre Justina, fue asistida en el centro de salud, donde continuaron haciéndole masajes y le suministraron oxígeno.La beba ya está en su domicilio,. “Me volvió la alegría y, que era lo que más importaba en esa madrugada”, destacó Rodríguez.“Es la primera vez que me pasa que me toca maniobrar a una persona broncoaspirada y más que nada a una beba de días. Pero gracias a Dios, la Policía tiene los métodos necesarios para asistir cualquier enfrentamiento que tengamos”, destacó Rodríguez.Consultado al joven bombero sobre la propuesta que trascendió para que sea el padrino de la pequeña, éste comentó:Finalmente, el oficial anunció que seguirá preparándose “para cualquier situación que me surja en el camino, por la carrera que tengo”. “A la teoría uno la puede aprender, tendrá conocimiento y siempre sabrá cómo enfrentar la situación, pero en la práctica siempre todo cambia”, cerró.