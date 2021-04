Agrupaciones y movimientos sociales cortan Cinco Esquinas: qué reclaman

Agrupaciones y movimientos sociales se movilizaron hacia Cinco Esquinas y cortaron avenidas Ramírez y los accesos a calles Churruarín, Echague y Gualeguaychú, en proximidades a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, registra en vivoLa protesta volvió a ocasionar inconvenientes en el tránsito vehicular; se recordará que ayer, la protesta de taxistas, también provocó serios congestionamientos en esa zona neurálgica de la ciudad.La protesta, que comenzó a las 10hs de este jueves, se enmarca en una jornada nacional de lucha en reclamo hacia los gobiernos nacional y provincial por asistencias sociales para los sectores más carenciados.“Por alimentos para los comedores, la tarjeta no alcanza para nada, kits escolares, zapatillas y aumento de nuevos cupos de esenciales para los compañeros”, comunicó aDiego Cóceres de Barrios de pie en relación a las demandas del sector.“No tenemos respuestas de nada y por eso vinimos a entregar un petitorio a Desarrollo Social. Y hasta que no nos den una respuesta concreta, no nos vamos a mover de acá”, sentenció.“No nos vamos a mover porque no tenemos respuestas del gobierno”, remarcó el dirigente social al dar cuenta que el corte de tránsito es por tiempo indeterminado.