Renovaron el pedido de justicia por Valentín, el chico que falleció tras cirugía

Más pedidos de justicia

Este miércoles, a un año de la muerte de Valentín, familiares y amigos se concentraron en la puerta de Tribunales para pedir justicia. Marcharon hasta el Hospital San Roque para hacer un minuto de silencio en el momento exacto en que falleció el chico. A la convocatoria se unieron la mamá de Clara Luto Giorello y la mamá de Emily Blanco, nenas fallecidas por “mala praxis” en el hospital infantil de la capital entrerriana.“Se cumplió un año del fallecimiento de mi hijo, y todavía no sabemos qué fue lo que pasó con Valentín”, expresó aCintia Rodríguez, mamá. Valentín Godoy , de 13 años, ingresó el 24 de marzo de 2020 al hospital materno infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, con un cuadro de apendicitis. Fue operado cinco veces y aunque parecía que se estaba recuperando, su cuadro comenzó a empeorar con el correr de los días. Finalmente falleció el 7 de abril.“Fue un año muy difícil para todos, los hermanos, los abuelos y nosotros los padres. Era un chico muy querido, hablaba mucho, bailaba, saltaba, era un ser de luz y lo seguirá siendo”, dijo conmovida Cintia.Sobre el avance de la causa, comentó que “el papá inicio la denuncia y después nosotros nos sumamos como querellantes, en ese momento no estaba en condiciones de hacer nada. La única respuesta que tenemos hasta el momento es que nos quieren archivar la causa”.Después de un año, “nos llamaron a declarar porque nos negamos a que cierren el caso. Queremos que citen a los testigos, porque no es que a nosotros se nos metió lo que pasó, la gente de terapia nos alertó sobre las discrepancias entre los que nos decían, lo que figuraba en la historia clínica y lo que le pasaba a mi hijo”.“A Valentín no le realizaron una autopsia, porque como estábamos en plena cuarentena, solo se las realizaban a las personas que fallecían por muerte violenta”, indicó.De la marcha participaron la mamá de Clara Luto Giorello y la mamá de Emily Blanco, nenas fallecidas por “mala praxis” en el hospital infantil de la capital entrerriana. Aldana Noelia Blanco , mamá de Emily, fue internada, en julio de 2020, en el hospital materno infantil para dar a luz y la beba falleció en el parto. Su familia denuncia mala praxis., Aldana comentó que “dos semanas antes del parto, la ecografía decía que mi hija pesaba más de 3 kilos. El día del nacimiento pesó 5,030 kg. Yo tenía que ir a cesárea si o si, pero como no me habían programado me pasan a parto natural, ahí sale solo la cabecita de mi hija y me pasaron de urgencia a cesárea”.“Mi hija nace muerta por mala praxis. Hasta el día de hoy no me han entregado los papeles de lo que sucedió, de la autopsia. Desde la Justicia no tengo respuestas. Voy por la vida sin saber qué pasó con mi hija”.