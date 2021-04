Otorgaron el aumento de tarifas a taxistas y levantaron los cortes de calles

Paraná Taxistas cortan el tránsito en las Cinco Esquinas por el desembarco de Uber

Taxistas cortaron el tránsito vehicular en el microcentro, frente a la Municipalidad de Paraná, y en zona de Cinco Esquinas, durante el mediodía de este miércoles. La medida de protesta fue sorpresiva y provocó un gran caos en las zonas neurálgicas de la capital entrerriana.El desembarco de Uber en la Uber y la falta de respuestas al pedido para el aumento de tarifas fueron los puntos principales del reclamo. Tras una reunión que mantuvieron con representantes del Ejecutivo municipal, obtuvieron el aumento de tarifas que habían solicitado a principio de año a la comuna.el coordinador general de la Secretaría de Seguridad Vial de Paraná, Enrique Ríos.“Después de una reunión con representantes del Ejecutivo municipal se llegó a la solución de emitir para el viernes el decreto correspondiente y eso generó que se haya liberado las zonas que estaban paralizadas por la movilización de los taxistas”, comunicó.“Los canales institucionales estaban garantizados para que el reclamo se hiciera de otra manera, pero evidentemente ellos no lo entendieron así y llevaron a cabo esa medida de fuerza que perjudicó a la ciudadanía, a quien le pedimos las disculpas del caso y nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos para agilizar el trámite”, sostuvo el funcionario municipal.“La situación quedó solucionada, y con el compromiso de la sanción del decreto correspondiente, no volverán a suceder medidas de fuerza”, cerró Ríos al dar cuenta de la normalización del tránsito vehicular tras la protesta de los taxistas.“A los taxistas ya les manifestamos en dos oportunidades que no hay presentaciones de Uber en términos formales e institucionales pidiendo la autorización para funcionar en Paraná, es decir que no hay requerimientos por parte de la empresa para prestar servicio en la ciudad, por lo cual, su implementación sería ilegal”, remarcó en relación al reclamo de los trabajadores del volante.“Se trabaja en relación a un nuevo marco normativo con representantes del Concejo Deliberante para tratar una nueva ordenanza tanto para taxis como para remises”, anticipó Ríos.