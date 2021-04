Taxistas cortan el tránsito en las Cinco Esquinas por el desembarco de Uber

Cómo fue la protesta frente la Municipalidad

Taxistas mantienen un corte en el microcentro, frente a la Municipalidad de Paraná, y en zona de Cinco Esquinas, desde las 11hs de este miércoles. La medida de protesta fue sorpresiva y provocó un gran caos en las zonas neurálgicas de la capital entrerriana. El desembarco de Uber en la Uber y la falta de respuestas al pedido para el aumento de tarifas son los puntos principales del reclamo.“Queremos que saquen a Uber”, apuntó Daniel a“No tenemos respuesta de ningún funcionario”, dijo el taxista, mientras los choferes estacionaban los vehículos en el ingreso de calles Echagüe, Gualeguaychú y Almafuerte.“El reclamo es la tarifa y el Uber que ya está instalado acá, y queremos que lo saquen”, remarcó al apuntar: “Hace dos meses que nos patean el pedido de aumento y lo único que queremos es una respuesta del intendente para reunirnos a hablar”.“Si se viene la segunda ola, se restringirá todo y nos vamos a pelear pobres contra pobres. Los necesitados, que son los de Uber porque no tienen trabajo, se pelearán con nosotros”, se quejó otro taxista.“Se tiran la pelota unos a otros, no tenemos respuestas y desde enero que se presentó el pedido para el aumento de tarifa. Estamos en comunicación permanente con Dlugovitzky pero hasta ahora no tenemos respuestas”, argumentó otro de los trabajadores del volante en protesta.“Desde que el intendente asumió le estamos pidiendo una audiencia y hasta el día de hoy no nos respondió. Lamentablemente tuvimos que llegar a esto”, justificó un taxista, en relación al corte de calles en Cinco Esquinas.Y agregó: “Se perdió más del 50% de los viajes desde que el remis trabaja de forma ilegal porque no está habilitado para trabajar de la forma en la que lo hace”.La medida de fuera iba a continuar “hasta que sean recibidos por el intendente Adán Bahl”.“El 22 de enero presentamos una nota al municipio para un incremento en la tarifa, que está muy baja. Hicimos una marcha el 7 de mayo y nunca más molestamos, pero nunca nos ayudaron con nada de parte del municipio y todavía estamos luchando para que nos otorguen el aumento de tarifa”, apuntó uno de los taxistas que protestó frente al Palacio Municipal.“La tarifa está desfasada. Los aumentos son grandísimos y sobre todo en los costos de los vehículos. Necesitamos con urgencia una reunión con el intendente para plantearle los problemas del sector del taxi, que es el servicio público que la Municipalidad le brinda la ciudadanía”, agregó al remarcar: “Hace 30 años que tenemos una competencia desleal de parte de los remises, y ahora se suma Uber”.“El aumento de tarifas tendría que ser progresivo, según la inflación. Normalmente, tenemos un aumento al año, que es muy poco. Y si bien el año pasado tuvimos dos seguidos, quedaron desfasados”, sumó el chofer.“No queremos que se olviden de nosotros. Todos los días tenemos que llevar un plato de comida a nuestra casa, y cada vez se hace más difícil”, lamentó otro.“Dlugovitzky nos dice que Uber no presentó nada, pero esta empresa se maneja a través de una aplicación. Los choferes no podrán trabajar mucho porque cuando la cantidad de viajes no le rinda, se dará de baja y prestará servicio como remis y hará que nuestras recaudaciones bajen considerablemente”, alertó.