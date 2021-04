Bajante del río Paraná: hay “condiciones para agravar el escenario crítico”

Seguirá varios meses

, indica el informe del Instituto Nacional del Agua (INA).No solo que ya no habrá una leve mejora, como se podía especular en el inicio del año por laDesde fines de diciembre hasta la actualidad se dio un alivio transitorio de los caudales del Paraná en territorio argentino.o por debajo de él, que se prolongó durante casi todo 2020.En las últimas semanas comenzó a notarse una reducción de los caudales en toda la cuenca.Según el INA, “Los tres grandes sistemas fluviales que componen la cuenca del Plata son los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. “Argentina es país de aguas abajo, es decir que recibe los excedentes de las lluvias que se hayan registrado sobre la mitad norte de la cuenca. El río Paraná constituye el principal sistema hídrico. En 2020 se caracterizó la bajante en estos importantes ríos como extraordinaria. No se había registrado un escenario tan grave en los anteriores 25 años”, y añade: “”.El informe menciona que la sequía y su correlato como bajante en los grandes ríos, obedece principalmente, a la persistencia de lluvias inferiores a las normales. “y agravante que tiene en ocasión de escenarios críticos los cambios en el uso y en la no conservación de los suelos”.Plantea también que en lo que respecta al río Paraguay,. El río Paraguay proporciona un caudal base al río Paraná en territorio argentino, suavizando por lo general las bajantes fluviales.“Así como en abril y mayo de 2020,”, anticipa el organismo.Ante ello, el INA plantea como primera preocupación las tomas de agua para consumo urbano, y también la navegación fluvial de otoño, y las