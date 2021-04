Paros, burbujas y problemas edilicios, la situación de una escuela de Paraná

Política AGMER ratificó los paros de este miércoles y jueves

Agmer convocó a los docentes para este miércoles y jueves a un paro de actividades en reclamo de recomposición salarial.recorrió una escuela de Paraná para dar cuenta del acatamiento a la medida de fuerza, además de la situación edilicia y cómo se desenvuelve el dictado de clase en el marco de la pandemia.“En el turno de la mañana es total el acatamiento al paro, mientras que en el nivel inicial y en el turno tarde hay docentes que vienen a trabajar porque es una decisión personal” la adhesión o no a las medidas de fuerza, comunicó ala directora de la escuela Nº161 “República de Entre Ríos", Graciela Crapiz.El remarcar que en la escuela no han tenido contagios por coronavirus, la directora de la secundaria Nº50, Silvina Pilnik, detalló que de 2º a 6º año, las clases presenciales se dictan semana por medio. “Pero en 1º, el curso que más inscriptos tiene, la rotación es cada tres semana porque son más de 60 alumnos”, reveló.Pilnik se abocó a dar cuenta de la situación edilicia de la institución. “Las rampas, interna y externa, están completamente terminadas, ya pusieron las barandas, y además se construyó un baño para discapacitados en la planta baja”, informó al dar cuenta que se trató de una obra que se solicitó hace muchos años “porque eran cosas que a la escuela le faltaban desde su construcción, dado que, si tenemos un alumno que se quiebra y debe ingresar con muletas, la escuela no está preparada para alumnos con discapacidad motora”.En ese sentido, también comentó sobre arreglos que están pendientes. “Desde hace mucho tiempo se pidió el arreglo de aberturas que son de chapa, se salen de los rieles, están oxidadas y no se pueden abrir. Hace tres años, una puerta de cayó y la solución fue soldarla; esa aula está clausurada y quedamos con un aula menos en el segundo piso, donde hay más problemas. Hace unos días, de tanta fuerza que le hicimos a una puerta para abrirla, se rompió el vidrio”, detalló.“Al tener que ir clausurando aulas por estos inconvenientes, nos quedamos sin espacios que acortan la cantidad de burbujas y la cantidad de chicos que asisten a la escuela durante una semana”, apuntó Pilnik.Respecto a los problemas de agua, la directora comentó que “el segundo piso no tuvo clases porque la bomba no funcionaba bien, no subió agua a la planta alta, y tuvimos que comenzar las clases una semana más tarde”.“En este momento no tenemos agua en la escuela y a la tarde, los profesores que no hacen paro darán clases a sus alumnos, pero dependemos de si habrá agua o no en el tanque”, anticipó.También mencionó sobre “goteras en el segundo piso porque los desagües no dan abasto y en la terraza se forma un lago”.