Vacunación contra el Covid-19: recuerdan que se difiere la segunda dosis

Los testimonios

Continúa la vacunación contra el coronavirus en el Hospital La Baxada. Para este martes estaba prevista la aplicación de 1500 dosis a adultos mayores.En la jornada se registraron algunas complicaciones en las filas de espera debido a que se presentaron las personas que habían sido notificadas para la segunda dosis, la que -según se informó oportunamente- fue diferida a 12 semanas.De acuerdo a lo explicó el director del nosocomio, Carlos Ramos, se trató de una falla en el sistema de vacunación por el que se informaba a quienes se habían vacunado en el Centro Leloir, que debían recibir la segunda en el Hospital La Baxada. Por lo cual, se recomendó que se desestime esta nueva convocatoria.se registró la llegada de personas que habían sido citados para recibir la segunda dosis de la vacuna, a quienes les informaron que ésta no está aplicando. Es porque eso que se les indicó que, si ya recibieron la primera dosis y les llega un nuevo mensaje, tienen que desestimarlo.“Fue rápido porque son muchas las bocas de atención, hay cuatro o cinco enfermeras las que están vacunando”, comentó auno de los adultos mayores que recibió la vacuna, al valorar que “Entre Ríos va rápido, comparado con otras provincias” en el sistema de inmunización contra la pandémica enfermedad.“Desde la niñez nos hemos puesto vacunas, que no sabemos de dónde vienen ni qué efectos tienen, pero creo que no ponerse una vacuna porque viene de Rusia o China es algo no tiene sentido”, apuntó otro quien recomendó “cuidarse y uno tiene que hacer todo lo necesario para tener una mejor calidad de vida”.“Mi hijo me anotó y en unos diez días tuve el okey para vacunarme”, contra mujer la mostrar orgullosa su carnet. Valoró que el operativo fue ordenado por turnos.