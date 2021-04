Recicladores de residuos instan a vecinos a la separación en origen

Por día, se recolectan aproximadamente 290 toneladas de basura en Paraná. Todos esos residuos son reciclados en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos, de la cual dependen unas 95 familias. Desde la planta de reciclaje instaron a través dea tomar conciencia sobre la separación en origen para no restarle valor al trabajo que realizan.“Ayer vinieron 11 camiones repletos de basura, pero el trabajo es complicado porque los vecinos no separan la basura y no podemos recuperar material limpio”, explicó ala secretaria de la Cooperativa Nueva Vida, Claudia Villagra, al indicar que entre los residuos llegan “desde colchones y latas hasta ramas y pasto”.“De 11 camiones, se recupera para el reciclado, la cuarta parte; porque el residuo que viene no sirve”, reveló Villagra al insistir en la separación domiciliaria de residuos. “Hicimos una capacitación en la zona sur de Paraná y algunos entendieron, pero otros no. También hay capacitar a los municipales porque por más que un barrio separen los residuos, el municipal carga todo junto y lo que recuperaron los vecinos se ensucia igual”, indicó.Villagra bregó por concientizar tanto al vecino como al municipal acerca de la separación de residuos en origen.“En marzo, hubo una venta de material reciclado por 3.500 y para mañana estaba prevista otra por el mismo valor. Son unos 7.000 pesos al menos para dividir entre 95 personas”, comentó la cooperativista al apuntar: “Dicen que esto es una mina de oro, pero es mentira”.Por su parte, el síndico de la Cooperativa, Mauricio Portillo, refirió que “las familias involucradas en este trabajo viven el día a día del material que recicla acá”.“El plástico blanco es lo único que más nos sirve, lo que nosotros llamamos, el cristal. Mientras que el cartón y el papel blanco pierde valor porque se mancha con yerba o aceite”, detalló Portillo. Y en ese sentido, lamentó: “Es una lástima que los vecinos o los municipales no tomen conciencia porque se mezcla todo”.“Hace seis años que estamos peleándola, pero algún día tomarán conciencia que es invalorable el trabajo que nosotros hacemos”, esperanzó el síndico de la Cooperativa de reciclaje al instar a “que se valore el trabajo que hacemos el día a día”.