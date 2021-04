Las Malvinas van a escuela: los testimonios de ex combatientes a estudiantes

Ex combatientes de Malvinas brindaron una charla a los estudiantes del nivel secundario del colegio High School de Paraná.“Al escuchar a los chicos, sabemos que no todo está perdido. En esta escuela pasaron muchas generaciones y siempre escucharon nuestros testimonios. Paraná es una ciudad muy malvinera porque siempre nos abrieron las puertas para contar lo que vivimos en la guerra”, dijo Jorge Benítez, ex combatiente, aEn tanto uno de los profesores valoró que “nuestra escuela tiene 30 años y desde el inicio homenajeamos a las Malvinas.“Los valores en este momento son respetar a nuestros veteranos y todos son héroes, defendieron con mucho honor y dedicación”, indicó.Por su parte, Gaspar un estudiante, resaltó que “fue sorprenderte que alguien que pasó por esa experiencia lo pueda contar. Nos hace recordar que no hay que llegar al punto de la guerra y violencia, sino que todo se arregla hablando y con acuerdos de paz”.Por su parte, otra de las estudiantes Rocío, dijo que “es un orgullo poder e tener a un veterano que nos cuente sobre sus vivencias”.“Gracias a la historia hoy somos lo que somos y es importantísimo recordar todo lo transitado y valorarlo”, culminó.