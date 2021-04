Hallaron mosquitos Aedes Aegypti en zona de Paraná donde hubo un brote de dengue

Se realizó este martes un operativo de detención de mosquitos que transmiten el dengue en Parque Gazzano de Paraná. Se trató de una zona de la ciudad en la que el año pasado se detectó un brote de la epidémica enfermedad.“Es un relevamiento apuntado a detectar criaderos del mosquito Aedes Aegypti, que es el que trasmite el dengue, para después aplicar medidas de prevención que sean efectivas. No es lo mismo encontrar criaderos en floreros que en cacharros, neumáticos y botellas”, explicó ala epidemióloga Silvina Saavedra.“Ayer encontramos muchos mosquitos Aedes Aegypti y, de hecho, con el antecedente de que el año pasado hubo muchos casos en esta zona”, reveló la especialista al instar “al poder del ciudadano para controlar esos criaderos”.“La mayoría de las plantas de agua tienen larvas de Aedes, además de botellas, cubiertas, toldos, piletas semidesarmadas”, detalló al recomendar que “a la pelopincho hay que desarmarla, secarla y guardarla”.“El mosquito nunca se fue y después del invierno, vuelve a activarse; depende de los lugares que le dejemos para que se crie y ese control depende de nosotros”, remarcó Saavedra.Y agregó: “Los vecinos nos piden que fumiguemos, pero al mosquito no lo matamos así porque está dentro del domicilio, en el interior de la casa”.“El año pasado hubo tuvimos muchos casos de dengue, por eso el propósito es la prevención para que no vuelva a ocurrir”, aclaró Saavedra. Fue en ese sentido que comentó que “al no haber viajes al exterior, no se han registrado casos y los mosquitos no se infectan”.Saavedra que en lo que va del año se detectaron casos sospechosos de dengue en Paraná.