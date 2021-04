Taxistas de Paraná esperan la autorización para aumentar las tarifas

Carlos Gareis, de la Cooperativa Radio Taxi y socio de la Cámara Taximetrista de la provincia de Entre Ríos, indicó que siguen aguardando la autorización de la Municipalidad de Paraná para aumentar la tarifa.



La comisión directiva de la Cámara realizó las tratativas días pasados y les indicaron que este lunes “seguramente iba a salir firmado el decreto, pero hasta el momento no ha aparecido”, dijo en diálogo con Elonce TV.



Vale recordar que la entidad había deslizado la posibilidad de iniciar medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta favorable al pedido. “Esto se dilató el mes de marzo completo, la presentación se hizo en febrero para tratar de conseguir el aumento a partir de abril, pero no se consiguió”.



Consultado sobre a cuánto se iría la bajada de bandera, Gareis recordó que está a 60 pesos y 4 pesos cada 100 metros, y subiría a 75 la bajada de bandera y 5 pesos la ficha.



Asimismo, los taxistas pidieron que ya se autorice un nuevo aumento para el mes de agosto y evitar dilaciones en las negociaciones, “que hacen que tengamos una suba una vez al año y se termine comiendo todo la inflación”, resumió Gareis. Elonce.com