Crece la atención por accidentología y cuadros respiratorios en el San Martín

“Durante todo el fin de semana largo se atendieron unas mil personas por el servicio de Emergencias; es un poco más de lo habitual, y si bien no es una cantidad excesiva, sí implica un gran avance en cuanto a accidentados y situaciones que remiten de un cuadro de violencia”, comunicó a Elonce TV el jefe de la Guardia del Hospital San Martín de Paraná, Fernando Giménez.



Giménez explicó que de los 50 casos policiales que se atendieron, la gran mayoría fueron por accidentes de tránsito con lesiones de diferente tipo. Además, a la guardia del nosocomio ingresaron seis pacientes con heridas de arma blanca y dos pacientes con lesiones por arma de fuego, los que requirieron tratamiento quirúrgico e internación en observación. Cuadros respiratorios y aumento de casos de Covid-19 Respecto a la atención por sintomatología respiratoria, el médico reveló: “Se está viendo un incremento paulatino, una curva moderadamente ascendente de pacientes con cuatros respiratorios, muchos de los cuales obedecen a cuadros estacionales, pero se está viendo un aumento paulatino día a día de los casos Covid-19 positivos”.



“A nivel provincial y local se ve cierta relajación respecto de los cuidados en el distanciamiento, lo que traerá aparejado un aumento de casos al que estamos cautos y atentos para ver cómo se comportará esta pandemia. Nos preparamos para tener que aumentar la capacidad de internación”, anticipó Giménez.



El responsable de la guardia del San Martín precisó que en ese sector hay cuatro pacientes internados con diagnóstico de Covid-19 positivos, todos con asistencia mecánica respiratoria. “La guardia está completa casi todos los días. El giro cama es de 12 pacientes por día y se atienden 150 internaciones semanales, la gran mayoría son cuadros respiratorios”, detalló.



“El año pasamos empezamos con 450 casos por semana. Y actualmente, una meseta de 1200 casos por semana”



Al confirmar que la gran mayoría de los contagiados no sabe dónde contrajo el virus, Giménez apuntó que “el paciente consulta al tercer o cuarto día de la sintomatología porque nota un avance”.



“Los cuadros son leves a moderados; y son pocos los casos complicados respecto a la generalidad”, ponderó el responsable de la guardia del hospital, al tiempo que agregó: “Se vio una disminución de las derivaciones del interior de los cuadros respiratorios; sí se mantiene la derivación habitual debido a la complejidad que posee del hospital San Martín”.



“Aumentan los casos semanales por atención e internación, y con ello, las consultas por insuficiencias respiratorias”, sostuvo Giménez al estimar que “en abril podría haber una conservar ascendente de cuadros respiratorios”. Las recomendaciones “Ante cualquier sintomatología, no dude en concurrir al centro de salud o postas respiratorias porque es importante hacer un diagnóstico y un muestro más significativo a través de los testeos e hisopados”, recomendó el responsable de la guardia del San Martín e indicó que “haciendo el aislamiento de los cuadros leves, vamos a disminuir el impacto de la pandemia en la población”.



“Hay alarma por el porcentaje de pacientes Covid-19 positivos cada vez es más alto entre los cuadros respiratorios”, alertó al comentar: “Las personas se quedan unos días en su casa viendo si el cuadro desaparece, pero probablemente puede ser positivo y seguir infectando”.



La situación de los trabajadores



“En la guardia hay un solo caso sospechoso (por coronavirus). Es un profesional que tuvo fiebre, se le realizó el hisopado correspondiente, y estamos a la espera del diagnóstico”, comunicó Giménez.



Punto aparte, valoró que los trabajadores “pudieron tomarse vacaciones, hubo cierto grado de descanso, que era lo que pedía la gran mayoría porque el año pasado fue bastante complicado”.



“El 100% de la guardia y de enfermería está abocado al trabajo diario”, sentenció. (Elonce)