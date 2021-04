Robaron guitarra de fallecido músico paranaense: Piden ayuda para recuperarla

Familiares de Augusto Ibarra, fallecido guitarrista y vocalista de la reconocida banda de rock paranaense Slogan, hacen un llamado a la comunidad. Según indicaron a, necesitan encontrar a la persona que compró una guitarra del joven, que había sido robada.Su hermano, expresó que “un pibe que estaba tocando con nosotros se la llevó y la vendió”. Tienen pistas de que podría tenerla alguien que vive en zona de Puerto Viejo.En ese sentido, contó cómo comenzó el problema y resaltó que “a este chico yo le presté una guitarra una vez. Estos días su madre nos llamó y nos contó que él estaba desaparecido. Lo estaban buscando. Él estaba viviendo en la casa de los suegros, en Rafaela, y su mamá nos contó que les había robado varias cosas. Sabiendo eso quise preguntar por mi guitarra, pero nadie sabía nada”.“Apareció el sábado en Rafaela, pidió plata y se vino a Paraná. Los suegros hicieron la denuncia y todo, pero no lo encontraron. El lunes a la mañana la madre me avisó que ya estaba con ellos, quedó en Rafaela, internado. Nosotros no sabíamos nada que, además, tenía la guitarra de Augusto”, aclaró.Asimismo, relató que “estos días hablando con mi cuñada me contó que este chico el domingo pasó por su casa a buscar la guitarra de Augusto, le dijo que tenía que llevarla a arreglar, calibrarla, le metió un verso, la engañó y se la llevó. Ella no sabía nada de todo lo otro. Tenemos la pista de que la estuvo ofreciendo en Puerto Viejo y alguien de ahí se la habría comprado”.“Pedimos a la persona que la tiene que no se asuste. Nosotros sabemos que el que la robó fue el chico y necesitamos encontrarla porque es el recuerdo que tenemos de mi hermano, tiene un valor sentimental inmenso”, finalizó.