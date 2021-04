Cuerdas de tambores hicieron bailar candombe en una plaza de Paraná

La plaza Sáenz Peña de Paraná fue sede de un encuentro de candombe de mujeres y disidencias que realiza cada Semana Santa. “Cada año se hace en una localidad, pero debido a la pandemia, el año pasado no lo pudimos hacer cuando debía realizarse en Chaco. Es por eso que este sábado se decidió hacer esta llamada para unificar todos juntos con Chaco, Buenos Aires y Córdoba, en horas distintas, y se transmite por Instagram”, explicó auna de las integrantes de la cuerda de tambores, Graciela Muega. “Es una manera de unirnos al no poder estar juntas”, destacó.Consultada a la mujer el motivo por el que este año se reunían, ésta detalló: “Es una llamada para pedir por Fabiola, la chica trans asesinada en Chaco; por Taruel -porque todavía no se sabe nada de él-; por el agua, por el desmonte y la tala de árboles”.En ese sentido, agregó que hace siete años se reúnen en plaza Sáenz Peña. “Yo representó a `la mama vieja´, una ancestra que, con su sabiduría, en su ser lleva toda la negritud. La mama vieja representa la sabiduría, sale una vez al mes y viste con la ropa que le prestaban las patronas, por eso sale con aire de superioridad; es el único momento en el que le permitían romper las cadenas”, detalló.