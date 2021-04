Doña Paula tras “curar” al Rojinegro: "Lo hago de corazón. Patronato es mi vida”

Patronato cortó la racha de más de un año sin ganar de local., acontecimiento que en el profesionalismo jamás le tocó atravesar.El jueves, antes del duelo frente a Aldosivi de Mar del Plata,“Creer o reventar” dice el dicho: Patronato ganó en el partido de este viernes.“Lo hago de corazón. Patronato es mi vida”, dijo Paula aDe la misma manera mencionó que es “católica, le hago el bien a todos, aunque ahora casi no curo, por la situación del coronavirus. Me falta muy poquito para llegar a los 98 años. Y veo son necesitar anteojos”, dijo con orgullo.“A esta camiseta me la trajeron de regalo los chicos cuando ascendieron”, rememoró.Indicó queTodo se hizo de forma callada, cuando menos se habla, mejor”.Aportó que al partido “no lo pudo ver” porque “me equivoqué de día, pensé que jugaba hoy. Me agarró una bronca cuando supe que ya había pasado el partido, pero estoy feliz porque ganaron. Me habló mi hijo y me contó”.Y recordó que cuenta con “una medalla que me regaló Monseñor Tortolo”.Respecto de los jugadores, opinó: “Les falta correr, tienen que ponerle corazón. Tienen que salir con amor y diciendo: ’Tenemos que ganar’”.. Elonce.com.