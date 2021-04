Vecinos de calle Yancovich reclaman falta de agua: Llevan 97 días sin servicio

“Hace 97 días que estamos sin agua”, reclamó auna vecina de calle Yancovich y Ruben Alday, de la ciudad de Paraná.“Hicimos todos los reclamos pertinentes, nos dicen que van a venir a arreglar el problema, pero hasta el momento no han aparecido. Hicimos una nota con la firma de 220 personas y Juan Arroyos, nos recibió, firmó el reclamo y se comprometió a solucionarnos el problema y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta”, expresó.“Hicimos el reclamo un miércoles, el día siguiente vinieron, cerraron la llave de paso de calle Yancovich y desde ese momento no tenemos agua. Ayer (miércoles), estuvieron trabajando, volvieron a cortar el agua y dejaron a más vecinos sin el servicio”, dijo.En tanto, Ana, otra damnificada comentó que “generalmente no tenemos presión porque las conexiones de los caños son viejas, quisieron repartir agua de otras cañerías más nuevos, pero eso nunca funcionó y nos dejaron sin agua. Rompen y dejan pozos en todos lados con pérdidas de agua, y nunca lo solucionan, para nosotros cada vez es peor el servicio”.Según señaló la vecina, hace más de 24 horas que toda la cuadra no tiene agua. “Cuando llamamos, se enojan con nosotros, nos dicen que no mandan cuadrillas porque maltratamos a los trabajadores, lo único que le pedimos es que nos arreglen el problema. Somos familias con chicos”.Este jueves, vecinos de la zona se reunieron y “arreglaron de manera provisoria” los caños “para que tengamos agua hasta que vengan los de obras sanitarias a solucionar el problema”.