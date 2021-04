La regata de las 200 Millas parte desde Paraná: cómo será la travesía

Pablo Mayol, organizador y partícipe de la regata, manifestó en Buenas Noches que viven estas instancias previas al sa´bado, "con mucha expectativa", ya que "desde hace mucho no navegamos travesías largas".



"Largaremos el sábado, desde las 7. La regata irá desde Paraná hasta Rosario. Vienen las tripulaciones de Santa Fe, Rosario, San Nicolás, Villa Constitución, Victoria y sumamos junto a Paraná, de 25 a 30 barcos, respetando todos los protocolos, las tripulaciones serán más reducidas. Normalmente corremos cinco en un velero, esta vez seremos cuatro. Todos estamos tomando estos recaudos", contó.



Cada barco es particular, dijo. "Hay barcos más chicos y otros más grandes. Largamos todos juntos, después se va extiendo la flota. El disfrute es estar en contacto con la naturaleza, no se puede prender el motor. La travesía es más o menos 190 a 200 km. No se navega en línea recta, se va buscando los lugares en donde hay vientos, acompañados por la corriente", manifestó al tiempo que estimó que entre 12 y 14 horas les llevará el viaje.



Ante la consulta, Mayol detalló que en el Club Náutico hay cursos para chicos, para intermedios y, además, para veleros cabinados. Además, dejó en claro que hay además una capacitación para acceder al carnet de timonel. Elonce.com.