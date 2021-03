Continúa la vacunación contra el Covid-19 a mayores de 70 años: los testimonios

Continúa la vacunación contra el coronavirus a mayores de 70 años en el Centro de Día “Dr. Luis Federico Leloir” de Paraná. Para este miércoles estaba prevista la aplicación de 450 dosis, supo“Me vacunaron y me dejaron anotada la fecha para la segunda dosis”, comentó auna mujer al asegurar: “Mis hermanos mayores ya están todos vacunados”.“Estoy contenta de estar vacunada”, remarcó otra quien contó que el año pasado estuvo “encerrada”.“Son sensaciones encontradas”, apuntó otro inoculado y agradeció a “médicos, enfermeras, empresarios que con sus impuestos pagan todo esto, porque traer las vacunas y la organización sale muy caro, y a los especialistas y fábricas que produjeron la vacuna”. “Tenemos millones personas a las que agradecer”, remarcó el hombre.“La mejor vacuna es cuidarse, y los jóvenes también deberían cuidarse, no solo por ellos mismos, sino para respetar a los demás”, agregó.“Cumpliendo con todas las responsabilidades porque fue un año muy duro. Y los mayores de la familia ya estamos vacunados”, refirió otra mujer.Se habilitó este lunes al grupo etario entre 60 y 69 años a manifestar su voluntad de recibir la vacuna en todos los mecanismos vigentes. En tal sentido, para registrarse se puso a disposición el formulario electrónico originado en Nación (disponible en https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E ). A su vez, también se implementó el 0800-888-8228 para evacuar consultas y dar asistencia en la inscripción. Paralelamente, además se habilitó la posibilidad de que los interesados puedan acercarse al hospital o centro de salud más cercano e inscribirse.Cabe señalar que vacunarse, no implica abandonar las pautas de autocuidado, muy por el contrario es esencial retomar el apego a las medidas de prevención con las que en forma permanente se ha insistido: mantener el distanciamiento (dos metros entre personas); uso de tapaboca, nariz y mentón; correcta higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel; y utilización de elementos personales.