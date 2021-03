ATE reconoció a trabajadores que fueron cesanteados durante el Golpe de Estado

En la sede de ATE Entre Ríos, realizaron un acto en homenaje a los trabajadores estatales que fueron cesanteado durante la última dictadura militar en el país.“Es la primera vez que realizan un homenaje institucionalizado a nuestra comisión. Nosotros fuimos víctimas de la ley del terrorismo de Estado”, manifestó una de las trabajadoras afectadas durante el Golpe de Estado, Pilar Blanca, aA su vez, manifestó que siguen esperando un resarcimiento económico: “Hasta el 2019 militamos el proyecto nacional de la Comisión de Cesanteados y en nuestra provincia”.Sobre lo ocurrido durante el Golpe de Estado, Blanca relató su experiencia: “Me tuve que exiliar en el monte formoseño, no tenía agua ni luz, no había medios de transporte y eso implicó un gran dolor que hoy llevamos todos nosotros”Por su parte, Oscar Muntes, representante de ATE , señaló que “si no tenemos memoria es muy difícil construir un futuro, es necesario tener en claro todo lo que conllevó toda la Dictadura Cívico-Militar”.“Hacemos este reconocimiento a través de la Secretaría de Acción Política a los trabajadores que fueron perseguidos, cesanteados durante la Dictadura y hay que reivindicarlos ahora, no cuando los compañeros ya no estén”, culminó.