Covid19: “Estamos fundidos por el cansancio”, reveló director de centro de salud

Ante la inminente segunda ola de contagios por coronavirus,consultó en un efector de salud cómo continúa el trabajo durante la pandemia. “Nosotros estamos fundidos, en términos emocionales y laborales, por el cansancio”, aseguró el director del Centro de Salud “Dr. Arturo Oñativia” (ex Corrales), Nicolás Roldán.“Nos formamos para trabajar en situaciones de salud, ese es nuestro rol”, aseguró el directivo al dar cuenta de “el cansancio o muchas emociones y sensaciones, momentos en los que uno está mejor o peor en virtud de cómo está el equipo, cómo se abordan las situaciones”.Roldán refirió “muchas cuestiones angustiosas, alegrías también -cuando el caso es tomado en el momento oportuno y pueda tener un tratamiento apropiado- eso satisface nuestra labor”.El responsable del Centro de Salud comentó que su profesor de natación, a quien veía todos los días en el club, falleció hace pocos días. “Y eso genera un impacto”, aseguró.“Todavía hay personas que no creen en el coronavirus, pero no piensan en los trabajadores de Salud. Nosotros estamos fundidos en términos emocionales y laborales por cansancio. La comunidad no nos acompaña porque uno les reitera las medidas de cuidado, pero cuando ve los bares... En cualquier momento puede pasar lo peor y no importa nada, y mucho menos les importa los que estamos todos los días, las 24 horas del día, poniéndole el lomo a situaciones que son demandantes”, lamentó Roldán.