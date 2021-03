Taxistas realizan asamblea por llegada de Uber: “Sería una competencia desleal”

El presidente de la Cámara de Taximetristas. Armando Brown

Valor de la tarifa

Representantes de la Cámara de Taximetristas mantiene esta tarde una reunión para analizar el posible desembarco de la aplicación de viajes Uber en Paraná, que por estos días ya comenzó a operar en Rosario y Santa Fe. La aplicación que todavía no se encuentra operativa en Paraná, comenzó a convocar a choferes a través de redes sociales y correo electrónico., expresó aque “en la asamblea vamos a decidir si nos movilizamos en contra a la llega del Uber, o si tenemos alguna respuesta del municipio”.“Nosotros estamos en contra de que trabajen de manera ilegal, porque es una competencia desleal. Sabemos que ellos no pagan impuestos y no le exigirían la misma documentación que al taxista. Tampoco tendrían un seguro de transporte de personas”, dijo.La empresa internacional de viajes que funciona a través de una aplicación en los teléfonos celulares, “no tendrían oficinas físicas y en caso de algún accidente o conflicto no hay un lugar para reclamar”, agregó.Hoy en día, vale 60 pesos la bajada de bandera y cuatro pesos la ficha. “Con respecto a los remises, somos más baratos, pero esta semana vamos a aumentar la tarifa”, comentó el presidente.En relación a los viajes que realizan diariamente, Brown dijo que “han bajado en 30%, porque aumenta la tarifa y la gente elige otras opciones".