“La pandemia va a dejar una generación con falta de empatía”, dijo una docente

La directora de la escuela Nº 11 “Provincia de Santa Fe” de la ciudad de Paraná habló sobre los desafíos y la nueva forma de trabajo que les impuso la pandemia por el coronavirus y las consecuencias que dejará en los niños a nivel de relaciones sociales.Según expresó Andrea Boemo en diálogo con, como directora del establecimiento que tiene una matrícula de 570 alumnos, le preocupan los niños y explicó por qué: “Me asombra como son los recreos, antes los chicos corrían, saltaban y jugaban y hoy están sentados, no se mueven y no interactúan entre ellos. Antes la escuela era un complemento de la educación que recibíamos en la casa y hoy les tenemos que decir que no pueden compartir, que no pueden tocar al compañero ni tocarles las cosas y por eso necesitamos que en los hogares les digan que en la vida sí hay que compartir y ser solidarios”.Esto además le genera mucha tristeza. “Los chicos buscan un beso del maestro, un abrazo, pero el docente no puede tener ningún tipo de roce con los alumnos y es un muy difícil”.Por otra parte, Boemo entendió que “es complicado” llevar adelante un sistema bimodal, “pero hay docentes que se preocupan para que el alumno no pierda ese hilo conductor y familias que apoyan; pero también hay gente que no manda a los chicos a la escuela, a pesar que los llamamos. Es un trabajo en conjunto, entre la familia y los docentes. Si dejan que la escuela se ocupe desde la presencialidad y no hay acompañamiento en la casa, no habrá buenos resultados”, en cuanto al aprendizaje.Consultada sobre cuántos son los chicos que no asisten al establecimiento, indicó que “por cuestiones de salud de los padres son cuatro, pero por irresponsabilidad de la familia, son tres. A esos nenes no los traen a la escuela, deciden no mandarlos, y contra eso no podés, los padres no tienen problemas físicos, y cuando los llamamos simplemente nos cortan el teléfono”.Finalmente, Boemo pidió a los gobernantes que los docentes sean vacunados cuanto antes contra el coronavirus, para seguir desarrollando las actividades con tranquilidad.